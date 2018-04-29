اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن هناك من يسعى لدفع المصريين للاقتتال الداخلي ولابد من الانتباه لهذا الأمر، مشددًا على أن الحفاظ على تماسك الدولة أهم التحديات.

وسلّطت الضوء على القمة الثلاثية التي تُعقد يوم غدٍ بالإسكندرية بين الرئيس السيسي ونظيريه اليوناني "بروكوبيس بافلوبولوس" والقبرصي "نيكوس اناستاسياديس"، لبحث سُبل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول الثلاث، ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل أمس أمام قمة برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، أن التهديد الإرهابي أصبح ظاهرة شديدة الخطورة على أمن واستقرار الدول.

وأشارت إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، وإدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين العزل.

وتابعت صحف الأحد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس بالقاهرة مع المبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة، الذي تناول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني.

وواكبت مباحثات الرئيس الصيني "شي جين بينج" أمس بالصين مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، التي انتهت بالاتفاق على خفض التوتر الحدودي بين البلدين بعد أزمة في الهيمالايا العام الماضي.

وتحدثت عن مقتل ثلاثة أشخاص سوريين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الحمرات جنوب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 43 مدنيًا في هجومين إرهابيين بإقليم "ميناكا" في شمال شرق مالي، ومقتل وإصابة 11 شخصًا في هجوم انتحاري نفذته عناصر من حركة "طالبان" على قاعدة للجيش في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.