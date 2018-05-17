أسباب تاخر نقل ماسبيرو صلاة أول فجر في رمضان

كشفت مصادر بالتليفزيون المصري أن السبب وراء تأخر نقل شعائر صلاة الفجر اليوم على الهواء، بسبب عدم وصول الإذاعة الخارجية التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو في موعدها المقرر لها.

وأضافت المصادر أن مسئولي إدارة البرامج الدينية تواجدوا في مسجد الحسين لأداء أعمالهم منذ الواحدة عقب منتصف الليل، إلا أن وصول الإذاعة الخارجية متأخرة تسبب في عدم التقاط إشارة البث في موعدها.

يشار إلى أن ماسبيرو انتقل أمس في تمام الثالثة و١٦ دقيقة فجرا إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الحسين في أول أيام رمضان متأخرا عن الموعد المقرر لذلك.