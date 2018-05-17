أسباب تاخر نقل ماسبيرو صلاة أول فجر في رمضان

كشفت مصادر بالتليفزيون المصري أن السبب وراء تأخر نقل شعائر صلاة الفجر اليوم على الهواء، بسبب عدم وصول الإذاعة الخارجية التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو في موعدها المقرر لها.
وأضافت المصادر أن مسئولي إدارة البرامج الدينية تواجدوا في مسجد الحسين لأداء أعمالهم منذ الواحدة عقب منتصف الليل، إلا أن وصول الإذاعة الخارجية متأخرة تسبب في عدم التقاط إشارة البث في موعدها.
يشار إلى أن ماسبيرو انتقل أمس في تمام الثالثة و١٦ دقيقة فجرا إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الحسين في أول أيام رمضان متأخرا عن الموعد المقرر لذلك.
GMT 14:35 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالليثي يقدم أجهزة كهربائية لعروس من البساتين في برنامج "رمضان الخير"
GMT 09:28 2018 الخميس ,17 أيار / مايوأبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة الخميس
GMT 08:58 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 09:14 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء
GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,15 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية اليوم الثلاثاء
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
أرسل تعليقك