اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة السبت ،بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة أن 80% من مدينة درنة أصبحت تحت سيطرة الجيش.
وتطرقت إلى رسالة رئيس المجلس الدولة خالد المشرى ، ورغبته زيارة مدينة طبرق على رأس وفد مشكل من 30 عضوًا يمثلون كل الدوائر الانتخابية، للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس.
وعرجت على ترحيب كل من أمريكا فرنسا، والمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي, والبنك الدولي ،على مخرجات الاجتماع الثامن للحوار الاقتصادي الليبي.
وبينت مقتل 5 فلسطينين وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلى المعتمد على المدنيين خلال تظاهرات يوم القدس.
GMT 15:11 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 14:55 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 14:48 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
GMT 14:46 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 14:43 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
أرسل تعليقك