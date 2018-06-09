اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الليبية الصادرة السبت ،بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة أن 80% من مدينة درنة أصبحت تحت سيطرة الجيش.

وتطرقت إلى رسالة رئيس المجلس الدولة خالد المشرى ، ورغبته زيارة مدينة طبرق على رأس وفد مشكل من 30 عضوًا يمثلون كل الدوائر الانتخابية، للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس.

وعرجت على ترحيب كل من أمريكا فرنسا، والمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي, والبنك الدولي ،على مخرجات الاجتماع الثامن للحوار الاقتصادي الليبي.

وبينت مقتل 5 فلسطينين وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلى المعتمد على المدنيين خلال تظاهرات يوم القدس.