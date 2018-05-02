اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء افتتاح مطار إسلام آباد الدولي الجديد المزود بأحدث التقنيات وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون مسافر سنويًا ليحل محل المطار القديم المزدحم.
واهتمت بقرار المملكة المغربية قطع العلاقات مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله لجبهة البوليساريو.
وأخبرت صحف الأربعاء عن الجهود الجارية عبر القنوات الدبلوماسية لتحسين العلاقات الثنائية بين باكستان والهند.
وأشارت إلى اتفاق باكستان وكينيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة التجارة والاقتصاد.
وأخبرت أيضًا في الشأن الأمني عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على أحد أهم الإرهابيين في إقليم بلوشستان.
وحذرت الصحف من إمكانية ارتفاع معدل الغلاء المعيشي في باكستان بسبب رفع الحكومة لأسعار الوقود والمشتقات النفطية.
وفي الشأن الإقليمي.. تناقلت أنباء مقتل عشرات المدنين بغارات جوية نفذتها قوات بشار الأسد بحق المدنيين في سوريا.
وتابعت صحف باكستان تطورات الجهود الجارية لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إعلان كوريا الشمالية عن عدم تطوير برنامجها النووي.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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