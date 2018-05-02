اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء افتتاح مطار إسلام آباد الدولي الجديد المزود بأحدث التقنيات وبطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون مسافر سنويًا ليحل محل المطار القديم المزدحم.

واهتمت بقرار المملكة المغربية قطع العلاقات مع إيران، بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله لجبهة البوليساريو.

وأخبرت صحف الأربعاء عن الجهود الجارية عبر القنوات الدبلوماسية لتحسين العلاقات الثنائية بين باكستان والهند.

وأشارت إلى اتفاق باكستان وكينيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة التجارة والاقتصاد.

وأخبرت أيضًا في الشأن الأمني عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على أحد أهم الإرهابيين في إقليم بلوشستان.

وحذرت الصحف من إمكانية ارتفاع معدل الغلاء المعيشي في باكستان بسبب رفع الحكومة لأسعار الوقود والمشتقات النفطية.

وفي الشأن الإقليمي.. تناقلت أنباء مقتل عشرات المدنين بغارات جوية نفذتها قوات بشار الأسد بحق المدنيين في سوريا.

وتابعت صحف باكستان تطورات الجهود الجارية لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إعلان كوريا الشمالية عن عدم تطوير برنامجها النووي.