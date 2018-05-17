اتصل الإعلامي عمرو الليثى خلال برنامجه "رمضان الخير" المذاع عبر أثير محطة "نجوم FM" بـ السيدة حسنية محمد والدة هبة سيد إسماعيل عروس عندها 23 وتسكن بحى البساتين، وهى ابنتها الكبيرة وبتشتغل في محل عشان تجهز نفسها، لأن والدها مريض عنده انزلاق غضروفي وتآكل في العمود الفقري وبقاله ١٠ سنين مريض، وبياخد معاش ٤٥٠ جنيها لأن عنده نسبة عجز ٥٥%، واشتغلت عشان تجهز أختها الصغيرة والحمد لله اتجوزت بس هي حاليا مش عارفة تجهز نفسها، وحالتهم الاجتماعية صعبة، حيث يعيشون في أوضة تحت السلم، وهبة مكتوب كتابها بقالها ٣ سنين ومحتاجة الأجهزة الكهربائية.

قدم الليثى مجموعة أجهزة كهربائية كاملة للعروسة هبة سيد من برنامج "رمضان الخير" على "نجوم FM"، ومؤسسة واحد من الناس.