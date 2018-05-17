اتصل الإعلامي عمرو الليثى خلال برنامجه "رمضان الخير" المذاع عبر أثير محطة "نجوم FM" بـ السيدة حسنية محمد والدة هبة سيد إسماعيل عروس عندها 23 وتسكن بحى البساتين، وهى ابنتها الكبيرة وبتشتغل في محل عشان تجهز نفسها، لأن والدها مريض عنده انزلاق غضروفي وتآكل في العمود الفقري وبقاله ١٠ سنين مريض، وبياخد معاش ٤٥٠ جنيها لأن عنده نسبة عجز ٥٥%، واشتغلت عشان تجهز أختها الصغيرة والحمد لله اتجوزت بس هي حاليا مش عارفة تجهز نفسها، وحالتهم الاجتماعية صعبة، حيث يعيشون في أوضة تحت السلم، وهبة مكتوب كتابها بقالها ٣ سنين ومحتاجة الأجهزة الكهربائية.
قدم الليثى مجموعة أجهزة كهربائية كاملة للعروسة هبة سيد من برنامج "رمضان الخير" على "نجوم FM"، ومؤسسة واحد من الناس.
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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