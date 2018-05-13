اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تدشين سفارتها بالقدس المحتلة غدًا، وسط إدانة من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة تجاه موقف كل من رومانيا والتشيك والمجر، الذين حالوا دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يؤكد مواقف الاتحاد السابقة المعارضة لإعلان ترامب بشأن القدس، والرافضة لقرار نقل السفارة إليها .
وأشارت إلى انتقاد جامعة الدول العربية الادعاءات التركية بشأن موقف الجامعة العربية من القدس المحتلة .
وواكبت توجه الناخبين العراقيين إلى مراكز الاقتراع أمس للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ هزيمة تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي، لافتة الانتباه إلى إحباط قوات الأمن استهداف مركز انتخابي .
واهتمت صحف الأحد بإعلان كوريا الشمالية أمس اعتزامها التخلص من موقع تجاربها النووية، خلال احتفال من المقرر إقامته في نهاية مايو الجاري .
وأفادت أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير مديرية الوازعية غرب تعز بالكامل .
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل وجرح 9 أشخاص في حادث طعن بحي "أوبرا" وسط العاصمة الفرنسية
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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