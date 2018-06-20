اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء نجاح الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي في فرض سيطرته بالكامل على مطار الحديدة، وفرار العشرات من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بينهم قادة ميدانيون .

وأشارت إلى تنفيذ عناصر من القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الإسبانية، تدريبا مشتركا استمر لعدة أيام في نطاق المياه الاقليمية المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر، وذلك بمشاركة عدد من الوحدات والقطع البحرية الحديثة والمتطورة من الجانبين .

وتحدثت عن تأكيد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعرض البلاد لـ"خسائر كارثية" جراء تعرض خزانين للنفط لهجوم أثناء اشتباكات عنيفة في منطقة الهلال النفطي في شمال شرق البلاد .

وتناولت الصحف تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تقرير قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، من أن غزة على شفا حرب في حال استمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالقطاع .

ولفتت الانتباه إلى مباحثات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ، ومبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حول الوضع الإنساني في قطاع غزة ومساعي إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسلطت الصحف الضوء على ما كشفه التقرير السنوي للمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن زيادة عدد اللاجئين والنازحين بنسبة 7ر4 % ليصل عددهم إلى 5 ر 68 مليون شخص مع نهاية عام ٢٠١٧.

وتطرقت إلى إعلان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن اتفاق سول وواشنطن على تعليق كل أنشطة الخطط الخاصة بتدريبات (حارس الحرية) العسكرية المشتركة التي كانت مقررة في أغسطس المقبل‬.