اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تهنئة العاهل الأردني عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء في بلاده .

واهتمت بتطورات الأوضاع في الضفة الغربية وإجراءات الرد فلسطينيًا على قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ، في وقت تستكمل سُلطات الاحتلال اللمسّات الأخيرة لمراسيم الاحتفاء بعملية النقل السفارة الأمريكية إلى القدس التي من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر الفيديو خلال حفل تدشينها .

وتابعت ، قصف طائرات الاحتلال لشرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، مما أحدث أضرارًا جسيمة نتيجة اشتعال النار بالمنطقة، في وقت لم يُبلغ عن وقوع إصابات .

واهتمت بإغلاق سُلطات الاحتلال للمعبر الوحيد المفتوح لمرور البضائع إلى قطاع غزة، بسبب تعرضه لأضرار كبيرة خلال تظاهرات الفلسطينيين الجمعة .

وأبرزت الانتخابات التشريعية لمجلس النواب العراقي ، وسط تنافس 320 حزبًا سياسيًا وائتلافًا وقائمة انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحًا، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب .

وتابعت صحف الأردن؛ إعلان كوريا الشمالية تفكك موقع تجاربها النووية في بونغاري ابتداًء من 23 مايو ، وسط تأكيدها باتخاذ التدابير الفنية اللازمة استعدادًا لتفكيك الموقع .