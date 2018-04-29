الصحف السعودية الصحف الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأحد :
خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشـروع «الـقديـة» أكبر مشروع ترفيهي في العالم
أمير القصيم يرعى احتفال تعليم عنيزة بالفائزين بجائزة الحركان
الجبير وبومبيو بحثا العلاقات ومستجدات المنطقة
«إمارة مكة» تُطلق مشروعاً لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة
«الثقافة والإعلام» تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية
اعتراض أربعة صواريخ بـاليستـيـة حـوثـيـة
قطار الحرمين يسيّر رحلة بين محطتي رابغ والمدينة المنورة
القوات السعودية تشارك في تمرين (EFES 2018) بتركيا
«عملاق طويق» تفوق مساحته أكبر 6 مدن ترفيهية في العالم
مركز الملك سلمان يغيث 45 ألف أسرة بالمكلا
«مركز الملك سلمان» يوزع 15 ألف كرتون من اللحوم في حضرموت
مركز الملك سلمان يبدأ توزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة في إندونيسيا
«الأونروا» تثمن دعم المملكة للاجئين الفلسطينيين
إشادة عربية بدعم المملكة للعمل الإغاثي والإنساني
أبو الغيط يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل
استشهاد فلسطيني وإصابة المئات خلال مسيرة العودة شرق غزة
مقتل زعيم «داعش» عدن.. ومطاردة «القاعدة» في حضرموت
العراق: «داعش» يعدم مؤيدين للانتخابات
السيسي: سننهي العملية العسكرية في سيناء بـ«أسرع وقت ممكن»
الإعدام لـ 6 «إخوان» شاركوا في أحداث عنف
خلاف إيراني تركي روسي على الأسد واتفاق على أستانا
باكستان تُطالب مجلس الأمن الدولي بالتركيز على معالجة النزاعات في الشرق الأوسط
بعد القمة التاريخية.. بيونغ يانغ: وحدة ومصالحة وطنية
وزير الخارجية الأميركي يشكك في الإبقاء على الصفقة النووية مع طهران
الأمم المتحدة تُطالب المحتل بالتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين
GMT 14:42 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 14:41 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 14:37 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 14:31 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الأحد
GMT 14:26 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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