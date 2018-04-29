الصحف السعودية الصحف الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأحد :

خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشـروع «الـقديـة» أكبر مشروع ترفيهي في العالم

أمير القصيم يرعى احتفال تعليم عنيزة بالفائزين بجائزة الحركان

الجبير وبومبيو بحثا العلاقات ومستجدات المنطقة

«إمارة مكة» تُطلق مشروعاً لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة

«‏الثقافة والإعلام» تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكية

اعتراض أربعة صواريخ بـاليستـيـة حـوثـيـة

قطار الحرمين يسيّر رحلة بين محطتي رابغ والمدينة المنورة

القوات السعودية تشارك في تمرين (EFES 2018) بتركيا

«عملاق طويق» تفوق مساحته أكبر 6 مدن ترفيهية في العالم

مركز الملك سلمان يغيث 45 ألف أسرة بالمكلا

«مركز الملك سلمان» يوزع 15 ألف كرتون من اللحوم في حضرموت

مركز الملك سلمان يبدأ توزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة في إندونيسيا

«الأونروا» تثمن دعم المملكة للاجئين الفلسطينيين

إشادة عربية بدعم المملكة للعمل الإغاثي والإنساني

أبو الغيط يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزل

استشهاد فلسطيني وإصابة المئات خلال مسيرة العودة شرق غزة

مقتل زعيم «داعش» عدن.. ومطاردة «القاعدة» في حضرموت

العراق: «داعش» يعدم مؤيدين للانتخابات

السيسي: سننهي العملية العسكرية في سيناء بـ«أسرع وقت ممكن»

الإعدام لـ 6 «إخوان» شاركوا في أحداث عنف

خلاف إيراني تركي روسي على الأسد واتفاق على أستانا

باكستان تُطالب مجلس الأمن الدولي بالتركيز على معالجة النزاعات في الشرق الأوسط

بعد القمة التاريخية.. بيونغ يانغ: وحدة ومصالحة وطنية

وزير الخارجية الأميركي يشكك في الإبقاء على الصفقة النووية مع طهران

الأمم المتحدة تُطالب المحتل بالتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين