اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد ، اجتماعات العقبة التي تركز على كيفية التعامل مع خطر الارهاب العالمي ، ومناقشة التحديات الامنية في منطقة جنوب شرق اسيا.

وتابعت الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الياباني للأردن غدا الاثنين، بالاضافة الى زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو الذي يزور الأردن ضمن جولة في المنطقة.

واهتمت ببدء أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني غدا الاثنين في مدينة رام الله لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأبرزت الصحف تصدي قوات الدفاع الجوي لاربعة صواريخ بالستية قبالة منطقة جازان ، اطلقها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران .

وأشارت إلى اجتماع وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا في موسكو ، للبحث عن سبل التوصل الى تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

وتابعت الصحف، اهتمامها بالاحداث الميدانية في سوريا ، والتحضيرات العراقية للانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها في الثاني عشر من الشهر المقبل.