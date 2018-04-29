اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد ، اجتماعات العقبة التي تركز على كيفية التعامل مع خطر الارهاب العالمي ، ومناقشة التحديات الامنية في منطقة جنوب شرق اسيا.
وتابعت الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الياباني للأردن غدا الاثنين، بالاضافة الى زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو الذي يزور الأردن ضمن جولة في المنطقة.
واهتمت ببدء أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني غدا الاثنين في مدينة رام الله لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأبرزت الصحف تصدي قوات الدفاع الجوي لاربعة صواريخ بالستية قبالة منطقة جازان ، اطلقها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران .
وأشارت إلى اجتماع وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا في موسكو ، للبحث عن سبل التوصل الى تسوية سياسية للنزاع في سوريا.
وتابعت الصحف، اهتمامها بالاحداث الميدانية في سوريا ، والتحضيرات العراقية للانتخابات البرلمانية المقرر اجرائها في الثاني عشر من الشهر المقبل.
GMT 14:42 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 14:41 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 14:37 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
GMT 14:32 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانالصحف السعودية الصحف الصادرة الأحد
GMT 14:26 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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