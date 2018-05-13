اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاحد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على المداولات التي بدأها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري في شأن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية بدءًا من انتخاب رئيس البرلمان، وصولًا إلى تشكيل الحكومة .

وواكبت التحضيرات الجارية تمهيدًا لانطلاق الجولة التاسعة من محادثات آستانة، في العاصمة الكازاخية بحضور الأطراف المعنية في مسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية المستمرة على مدار السنوات السبع الماضية .

وتابعت الصحف سير عملية الاقتراع التي جرت في عموم العراق أمس لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018 م .

ولفتت الانتباه إلى اللقاء الذي جمع وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في الجزائر أمس، وناقشا خلاله تطور الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة فيها .

وأوردت إعلان الجيش اليمني أمس، فرض سيطرته الكاملة على منطقتي ‏حوران وقانية الوقعتين بين محافظتي مأرب والبيضاء .

وتناقلت صحف لبنان دعوة البيت الأبيض الدول المسؤولة لرفع سقف ضغوطها على إيران لتغيير سلوكها الخطير المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط