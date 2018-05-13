اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاحد

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على المداولات التي بدأها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري في شأن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية بدءًا من انتخاب رئيس البرلمان، وصولًا إلى تشكيل الحكومة .
وواكبت التحضيرات الجارية تمهيدًا لانطلاق الجولة التاسعة من محادثات آستانة، في العاصمة الكازاخية بحضور الأطراف المعنية في مسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية المستمرة على مدار السنوات السبع الماضية .
وتابعت الصحف سير عملية الاقتراع التي جرت في عموم العراق أمس لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018 م .
ولفتت الانتباه إلى اللقاء الذي جمع وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في الجزائر أمس، وناقشا خلاله تطور الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة فيها .
وأوردت إعلان الجيش اليمني أمس، فرض سيطرته الكاملة على منطقتي حوران وقانية الوقعتين بين محافظتي مأرب والبيضاء .
وتناقلت صحف لبنان دعوة البيت الأبيض الدول المسؤولة لرفع سقف ضغوطها على إيران لتغيير سلوكها الخطير المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط
GMT 14:38 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاحد
GMT 14:35 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاحد
GMT 14:33 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاحد
GMT 14:29 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاحد
GMT 10:34 2018 السبت ,12 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
أرسل تعليقك