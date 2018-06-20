اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف الليبية الصادرة الأربعاء على القلق الذى ينتاب سكان العاصمة جراء التحركات العسكرية من قبل بعص المليشيات الخارجة عن القانون، مبينة تحذير مديرية أمن طرابلس من ما أسمتها "المساعي الخبيثة لأصحاب الأجندات لتحقيق مآرب ضيقة وأهداف دنيئة نتيجة صراعات سياسية وطموحات لزعزعة استقرار العاصمة".
وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية محمد سياله مع مدير إدارة المغرب العربي وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الكندية تروي لولاشينك، موضحة تأكيده لدعم حكومة بلاده لمخرجات اتفاق باريس لحل الأزمة الليبية.
ونقلت صحف الأربعاء تصريحات مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أن البلاد فقدت نحو 400 ألف برميل يوميًا من إنتاج الخام في الأيام القليلة الماضية بسبب هجمات المسلحين على مرفأي رأس لانوف والسدر، وتحذيره من مخاطر امتداد النار لتطال الصهاريج واحد وثلاثة وستة من الصهريج 2، وإيضاحه أنه باقي ثلاثة صهاريج يعملون فقط.
وأوضحت أن قوات الجيش الليبي ستعلن تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية خلال 48 ساعة.
ونقلت الصحف تصريحات المفوض السامي لشؤون اللاجئين ببعثة الأمم المتحدة فليب غراندي، أن هناك مئات الآلاف من النازحين منسيين في ليبيا يعانون بسبب الصراعات. وتشديده خلال زيارته لمقر
نازحي مدينة تاورغاء، على ضرورة الاعتناء بالمهاجرين والنازحين داخل ليبيا.
وعرجت على تصريحات المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية جيفري ستايسي، ومطالبته حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، بزيادة تواجدهما في ليبيا وتنفيذ عمليات مدنية
لتحقيق الاستقرار هناك وإلا فإن الثمن سيكون عودة تنظيم داعش، وزيادة تدفق موجات اللاجئين.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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