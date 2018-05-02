اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء مباحثات العاهل الأردني عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، واتفاقهما على تقوية العلاقات بين البلدين لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية.
واهتمت بإعلان رئيس الوزراء شينزو آبي، تقديم منحة طارئة للأردن بقيمة أربعة ملايين دولار، لمساعدته في تحمل تأثيرات اللجوء السوري على أراضيه.
وتابعت صحف الأربعاء إعلان المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، بالاضافة إلى إغلاق سفارتها في طهران وطرد السفير الإيراني بالرباط.
وأشارت إلى الأحداث الميدانية في سوريا، بالاضافة إلى قرار التحالف الدولي بإغلاق مقر مهام قيادة القوة البرية التابعة له في العراق.
واهتمت صحف المملكة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران وذلك بعد يوم من كشفه ما وصفه بأنه دليل على أنشطة نووية سرية في إيران مما يعد انتهاكًا للاتفاق النووي مع القوى العالمية.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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