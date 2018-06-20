الصحف السعودية الصادرة الأربعاء

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأربعاء

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 161 قاضيًا

استشهاد رجل أمن في مداهمة موقع لترويج المخدرات والمسكرات بعسير

حرس الحدود يحبط أكثر من طن من الحشيش المخدر ويقبض على 50 مهربًا

المملكة تؤكد دعمها المستمر لجهود حماية حقوق الإنسان

اللجنة المنظمة للمونديال تعتذر بعد الظروف التي صاحبت هبوط طائرة الأخضر

الجيش اليمني يحرر مطار الحديدة .. الفرق الهندسية تبدأ تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة

123 حوثيا يسلمون أنفسهم للجيش اليمني في الحديدة

تجنيد الأطفال سيحولهم إلى أناس ذوي دوافع وسلوكيات غير طبيعية .. زراعة الألغام في اليمن.. جريمة تكشف العبث الحوثي الإيراني

«أوبك» تتوقع سوق نفط قوية واحتياجاً محتملاً لزيادة الإنتاج

الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان الدولي

الاتحاد الأوروبي: انسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان الأممي يهدد دورها الدولي

الشرطة البريطانية: علاج «عدد قليل من الناس» بعد انفجار بلندن

تعرض طائرة تابعة للخطوط الكويتية لعطل فني أثناء رحلتها إلى الدمام.. وعودتها بسلام