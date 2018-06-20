الصحف السعودية الصادرة الأربعاء

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأربعاء
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 161 قاضيًا
استشهاد رجل أمن في مداهمة موقع لترويج المخدرات والمسكرات بعسير
حرس الحدود يحبط أكثر من طن من الحشيش المخدر ويقبض على 50 مهربًا
المملكة تؤكد دعمها المستمر لجهود حماية حقوق الإنسان
اللجنة المنظمة للمونديال تعتذر بعد الظروف التي صاحبت هبوط طائرة الأخضر
الجيش اليمني يحرر مطار الحديدة .. الفرق الهندسية تبدأ تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة
123 حوثيا يسلمون أنفسهم للجيش اليمني في الحديدة
تجنيد الأطفال سيحولهم إلى أناس ذوي دوافع وسلوكيات غير طبيعية .. زراعة الألغام في اليمن.. جريمة تكشف العبث الحوثي الإيراني
«أوبك» تتوقع سوق نفط قوية واحتياجاً محتملاً لزيادة الإنتاج
الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الإنسان الدولي
الاتحاد الأوروبي: انسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان الأممي يهدد دورها الدولي
الشرطة البريطانية: علاج «عدد قليل من الناس» بعد انفجار بلندن
تعرض طائرة تابعة للخطوط الكويتية لعطل فني أثناء رحلتها إلى الدمام.. وعودتها بسلام
GMT 14:57 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء
GMT 14:55 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
GMT 14:51 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 14:48 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 14:45 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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