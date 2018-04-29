اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

واصلت الصحف الليبية الصادرة الأحد اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة تصدى الجيش لمحاولة الجماعات الإرهابية في المحور على الساحل الشمالى ، مبينة سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف تلك الجماعات .
ورصدت ردود الفعل المرحبة بعودة قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر من رحلة علاج بفرنسا ، داعية الجميع الى الوقوف خلف الجيش من أجل تطهير البلاد من كافة العناصر والميليشيات الارهابية ، داعية وسائل الإعلام الى ضرورة التوقف عن كل ما يؤجج الفتنة التي قد تعصف بالوطن والالتزام بالميثاق الاعلامى للمهنة .
وتطرقت إلى لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري الذي بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني، وتقييم للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف المساعدة في حل الأزمة .
وأخبرت الصحف عن اجتماع للمجموعة الرباعية حول ليبيا فى الجامعة العربية بالقاهرة يوم غدا الأثنين بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موجريني ، والمبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة ، ورئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل بيير بويويا، لبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية.
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GMT 14:31 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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