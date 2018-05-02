اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الأربعاء بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، مبينة استعدادات الجيش النهائية من أجل تحرير مدينة درنة من أيدى الجماعات الإرهابية ،مشيرة إلى أن قوات الجيش استهدفت مخازن أسلحة تابعة لهم ودمرتها بالكامل .

وركزت على لقاء نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر ،الذي بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية ودعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها .

وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة التي أكد فيها العمل على لم الشمل داخليًا وتعزيز وتوحيد المؤسسات ، وإيجاد حاضنة دولية للجهد الداخلي ،و العمل على خطة متكاملة تهدف لحل الأزمة الليبية .

وتطرقت الصحف للأوضاع الإقليمية ، مبرزة إعلان المغرب، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، وبينت التوتر الدولي مع إيران حول برنامجها النووي ،

وأشارت إلى التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني على الميليشيات الإنقلابية بمعاونة التحالف العربي .