اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الأربعاء بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، مبينة استعدادات الجيش النهائية من أجل تحرير مدينة درنة من أيدى الجماعات الإرهابية ،مشيرة إلى أن قوات الجيش استهدفت مخازن أسلحة تابعة لهم ودمرتها بالكامل .
وركزت على لقاء نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر ،الذي بحث آخر المستجدات على الساحة الليبية ودعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها .
وعرجت على تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة التي أكد فيها العمل على لم الشمل داخليًا وتعزيز وتوحيد المؤسسات ، وإيجاد حاضنة دولية للجهد الداخلي ،و العمل على خطة متكاملة تهدف لحل الأزمة الليبية .
وتطرقت الصحف للأوضاع الإقليمية ، مبرزة إعلان المغرب، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، وبينت التوتر الدولي مع إيران حول برنامجها النووي ،
وأشارت إلى التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني على الميليشيات الإنقلابية بمعاونة التحالف العربي .
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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