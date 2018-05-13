اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على الانتصارات التي حققتها قوات المقاومة اليمنية آخرها تحرير مديرية الوازعية بالكامل من جيوب وأوكار مليشيات الحوثي ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح .
وأبرزت تأكيد الرئيس الكوبي ميجيل دياز تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية، ضمن حدود ما قبل 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها وذلك خلال لقاءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هافانا .
وعرجت على شروع بيونج يانج فى تفكيك موقع اختباراتها النووية في خطوة تسبق قمة مرتقبة بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل .
GMT 14:21 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد
GMT 14:18 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد
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GMT 12:05 2018 الأحد ,06 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاحد
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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