اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأربعاء

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأربعاء :

مشروع «القدية» يسهم في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية

مجلس الوزراء: العدالة تحقق السلام العالمي وتحافظ عليه

إقرار نظام مطاحن الدقيق وإستراتيجية الأمن الغذائي

إطـلاق تخصيـص التـعـلـيـم

نيابة عن الملك.. أمير مكة يفتتح ملتقى أبحاث الحج والعمرة

110 ملايين ريال لمشروعات صحية في الباحة وأخرى تطويرية في متنزه رغدان

النائب العام يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب

مدير منظمة الصحة العالمية ينوه بالتأثير الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة في العالم

رابطة العالم الإسلامي تنفذ عملية إغاثة عاجلة لـ13 ألف متضرر من الأمطار في موزمبيق

"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية في كابول

دعم حزب الله للبوليساريو يقطع وصال الرباط بطهران.. المغرب يطرد السفير الإيراني

المملكة: نرفض أي تهديد لأمن ووحدة المغرب

قنبلة نتنياهو تعزز خيار إسقاط الاتفاق النووي

ماكرون في أستراليا لإنجاز «صفقة القرن»