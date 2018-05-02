اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأربعاء

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأربعاء :
مشروع «القدية» يسهم في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية
مجلس الوزراء: العدالة تحقق السلام العالمي وتحافظ عليه
إقرار نظام مطاحن الدقيق وإستراتيجية الأمن الغذائي
إطـلاق تخصيـص التـعـلـيـم
نيابة عن الملك.. أمير مكة يفتتح ملتقى أبحاث الحج والعمرة
110 ملايين ريال لمشروعات صحية في الباحة وأخرى تطويرية في متنزه رغدان
النائب العام يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب
مدير منظمة الصحة العالمية ينوه بالتأثير الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة في العالم
رابطة العالم الإسلامي تنفذ عملية إغاثة عاجلة لـ13 ألف متضرر من الأمطار في موزمبيق
"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية في كابول
دعم حزب الله للبوليساريو يقطع وصال الرباط بطهران.. المغرب يطرد السفير الإيراني
المملكة: نرفض أي تهديد لأمن ووحدة المغرب
قنبلة نتنياهو تعزز خيار إسقاط الاتفاق النووي
ماكرون في أستراليا لإنجاز «صفقة القرن»
GMT 14:52 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 14:47 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 14:45 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء
GMT 14:43 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 14:40 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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