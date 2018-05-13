اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاحد

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على اجتماع لجنة رؤساء وثيقة قرطاج غدًا برئاسة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للنظر في مصير الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومات السابقة ومصير حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد وأعضائها .

وتناولت صحف الأحد في الشأن الليبي الاتصالات التي أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع العديد من المسؤولين الدوليين من أجل كيفية تحاشي حرب مدمرة في مدينة درنة , بالتزامن مع مواصلة الجيش الليبي حشد آلياته وجنوده على مشارف المدينة لتحريرها من العناصر المسلحة .

وأوردت في الشأن السوري إعلان الخارجية الكازاخستانية أن جميع أطراف عملية استانا بمن فيها المعارضة السورية المسلحة أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة من المفاوضات المقررة غدًا بين المعارضة والنظام السوريين .

وتطرقت ميدانيًا إلى جانب مقتل وإصابة العشرات بمنطقة التضامن في ريف دمشق الجنوبي الخاضع لسيطرة قوت النظام في قصف خاطئ للمقاتلات السورية .

ونقلت في الشأن الفلسطيني إدانة الخارجية الفلسطينية موقف عدد من الدول التي حالت دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يؤكد مواقف الاتحاد السابقة المعارضة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس والرافضة لقرار نقل السفارة إليها بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية افتتاح سفارتها بمدينة القدس المحتلة سيكون غدًا الاثنين .

وأخبرت في السياق عن استعداد الشعب الفلسطيني للخروج غدًا في مسيرة مليونية في قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية ومن مخيمات لبنان ومن الأردن إلى مشارف فلسطينين في إطار مسيرة العودة , ويأتي ذلك في وقت عزز فيه الاحتلال وجوده العسكري على طول حدود غزة .