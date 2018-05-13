اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إدانة باكستان للهجمات الأخيرة التي شنتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية، وتأكيد وقوفها مع المملكة في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن الحرمين الشريفين .

واهتمت بمنع السُلطات الباكستانية الملحق الدفاعي والجوي بالسفارة الأمريكية لدى إسلام آباد من مغادرة باكستان نظرًا لوجود اسمه على القائمة السوداء على خلفية تورطه في مقتل شاب باكستاني بحادث سير .

وتطرقت إلى تعيين رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي وزير الدفاع خرم دستغير خان وزيرًا للخارجية خلفًا لوزير الخارجية السابق خواجه محمد آصف الذي تم عزله من منصبه بقرار قضائي .

وعرجت إلى الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن سلسلة الأمطار الغزيرة في المناطق الشمالية من باكستان .

أفغانيًا أخبرت صحف باكستان عن مقتل 16 جنديًا من عناصر الجيش الأفغاني باشتباكات مع حركة طالبان .

وأشارت إلى موافقة كوريا الشمالية تفكيك مواقعها النووية ضمن الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة الأزمة في شبه الجزيرة الكورية .