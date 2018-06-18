اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

قالت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين إن تحرير مطار الحديدة من قبضة الإنقلابيين و السيطرة على الطريق الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء سيقطع كل أشكال الإمداد للإنقلابيين ويجعل منهم هدفا تحت مرمى نيران جيش الشرعية والمقاومة اليمنية المدعومان من قبل طيران التحالف العربي .
ورأت أن طرد الحوثيين من المطار يعني استعادة مخازن السلاح التي شكلت لفترة طويلة مركز دعم وإمداد للإنقلابيين في حربهم ضد الملايين من أبناء الشعبي اليمني ، سيما في مناطق الجنوب والساحل الغربي .
و أبرزت صحف الإثنين نداءات القوى السياسية العراقية بضرورة وضع سلاح الميليشيات تحت تصرف الدولة وإدماج العناصر المسلحة تحت راية الجيش النظامي ، متسائلة عن مستقبل الميليشيات التي عرفت بانتهاكها لآلاف العراقيين في أكثر من محافظة تحت غطاء الطائفية والمذهبية التي ترفضها اليوم جل القوى السياسية في العراق .
ولفتت الصحف الإنتباه لدعوة المؤسسة الليبية للنفط التي لا تزال تلتزم الحياد في ليبيا ،للكتائب المسلحة إلى الخروج فورا من مصافي رأس لانوف والسدرة كون المساس بالمؤسسة النفطية يعني المساس بمصالح الشعب الليبي وتعطيل السير الحسن لمؤسسات الدولة .
و أخبرت عن وصول سفينة أكواريوس إلى مرفأ فالانسيا الإسباني وعلى متنها مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون 26 جنسية إفريقية جلهم من منطقة الساحل الإفريقي .
GMT 14:09 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيوالصحف السعودية الصادرة الاثنين
GMT 16:23 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
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