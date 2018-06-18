اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

قالت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين إن تحرير مطار الحديدة من قبضة الإنقلابيين و السيطرة على الطريق الرابط بين الحديدة والعاصمة صنعاء سيقطع كل أشكال الإمداد للإنقلابيين ويجعل منهم هدفا تحت مرمى نيران جيش الشرعية والمقاومة اليمنية المدعومان من قبل طيران التحالف العربي .

ورأت أن طرد الحوثيين من المطار يعني استعادة مخازن السلاح التي شكلت لفترة طويلة مركز دعم وإمداد للإنقلابيين في حربهم ضد الملايين من أبناء الشعبي اليمني ، سيما في مناطق الجنوب والساحل الغربي .

و أبرزت صحف الإثنين نداءات القوى السياسية العراقية بضرورة وضع سلاح الميليشيات تحت تصرف الدولة وإدماج العناصر المسلحة تحت راية الجيش النظامي ، متسائلة عن مستقبل الميليشيات التي عرفت بانتهاكها لآلاف العراقيين في أكثر من محافظة تحت غطاء الطائفية والمذهبية التي ترفضها اليوم جل القوى السياسية في العراق .

ولفتت الصحف الإنتباه لدعوة المؤسسة الليبية للنفط التي لا تزال تلتزم الحياد في ليبيا ،للكتائب المسلحة إلى الخروج فورا من مصافي رأس لانوف والسدرة كون المساس بالمؤسسة النفطية يعني المساس بمصالح الشعب الليبي وتعطيل السير الحسن لمؤسسات الدولة .

و أخبرت عن وصول سفينة أكواريوس إلى مرفأ فالانسيا الإسباني وعلى متنها مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين يحملون 26 جنسية إفريقية جلهم من منطقة الساحل الإفريقي .