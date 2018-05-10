اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية والأمنية، موضحة مواصلة سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصفه لمواقع للجماعات الإرهابية بدرنة وسط سقوط قتلى وجرحى من تلك الجماعات.
وتابعت الوضع الأمني الهش في مدينة سبها وسط تجدد الاشتباكات المسلحة بين عدد من المليشيا وسط المدينة مما أدى إلى سقط مدنيين اثنين نتيجة إطلاق النار العشوائي.
وأشارت إلى لقاء النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بينتا موشايد، وبحثا خلاله مستجدات الأوضاع في ليبيا، وبرامج الدعم التي يقدمها الاتحاد لعدد من القطاعات في ليبيا
ونوهت إلى ترحيب المجلس الرئاسي لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الـ49 بشأن اعتماد مدينة طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020 م .
وتطرقت إلى تأكيد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن إجراء التحقيقات الميدانية في ليبيا أمر صعب بسبب تدهور الوضع الأمني، مناشدة السلطات الليبية بتسليم بعض المطلوبين
ورصدت ردود الفعل الدولية على إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.
ونقلت صحف ليبيا الأوضاع السياسية المتوترة في لبنان عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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