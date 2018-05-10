اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها على انطلاق عمليات الاقتراع الخاص وتصويت الخارج في الانتخابات البرلمانية، كما تابعت الاستعدادات لاجراء عملية الاقتراع العام السبت المقبل.

ونوهت صحف الخميس بأن عملية توزيع بطاقات الناخبين بالنسبة للاقتراع الخاص، بلغت نسبًا تجاوزت 86 بالمئة.

وأبرزت إعلان مفوضية الانتخابات بأن موعد الصمت الانتخابي سيبدأ الساعة السابعة من صباح غدًا.

وتناولت الصحف التدابيرالأمنية التي اتخذتها القوات الأمنية لتأمين المحطات والمراكزالانتخابية في عموم البلاد, مشيرة إلى التجارب الفنية التي أجرتها مفوضية الانتخابات على الأجهزة الإلكترونية وذلك لتبديد المخاوف والشكوك.

وبينت بأن عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم يبلغ 24 مليونًا 375 ناخبًا، أما عدد مراكز الاقتراع فيبلغ 8959 مركزًا وعدد المحطات 55232 محطة.

وتطرقت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران, ووصفه لهذا الاتفاق بالكارثي والأسوء في التاريخ.

ولفتت صحف العراق إلى إعلان الرئيس الأميركي أيضًا، إعادة العمل بالعقوبات على إيران، وتحذيرها من أنها ستواجه مشاكل أكبر إذا استأنفت أنشطتها النووية.