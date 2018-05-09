وزيرالإعلام السعودي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة.

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جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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