الصحف السعودية الصادرة الاثنين

أبرز عناوين الصحف الصادرة الاثنين
القيادة تهنئ رئيس سيشل بذكرى يوم الدستور لبلاده
«الأرصاد» تنبه عن رياح مثيرة للأتربة والغبار على الرياض
قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن : الدفاع الجوي يرصد صاروخاً بالستياً أطلق باتجاه جازان
الحكومة اليمنية تدعو الميليشيا الانقلابي للانسحاب من الحديدة سلمياً
الطيران المدني الكويتي يعلن عودة حركة الملاحة الجوية
إيقاف البحث عن نحو 200 مفقود من ضحايا بركان غواتيمالا
موسكو: حادثة الدهس وقعت بالخطأ
زلزال قوته 5.9 درجة يضرب اليابان
مقدونيا واليونان توقعان اتفاقاً تاريخياً
قافلة بحرية تقل مهاجرين تصل إلى إسبانيا
GMT 14:15 2018 الإثنين ,18 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 16:23 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 23:01 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء
GMT 22:53 2018 الثلاثاء ,12 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
جَذَبَت الممثلتان جينا كولمان وليلى كولينز أنظار الحضور بإطلالاتهما في نهائي كأس مباراة بولو الخيرية، الذي أقيم بويندسور في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير الأحد، إلى جانب العديد من المشاهير الآخرين. بدت نجمتا هوليوود جميلتين بألوان الباستيل الأنيقة في هذا الحدث الذي استضافته الملكة إليزابيث الثانية، ويعدّ الحدث واحدا من أفضل بطولات البولو الخمسة في العالم، حيث يجذب أهم المشاهير، وتمت تسمية برنامج البولو المرموق، الذي يُقام سنويا، تحت شرف صاحبة الجلالة ليجذب الضيوف من أعلى المستويات في المجتمع. وظهرت جينا كولمان، البالغة من العمر 32 عاما، بإطلالة رقيقة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، ويتميز برقبة عالية وأكمام قصيرة ويتزيّن بعدد من الأزرار السوداء من الأعلى إلى أسفل الخصر في خط مستقيم، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء الأنيقة، وأمسكت بيدها حقيبة دائرية باللون الأسود والكريمي. وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وأحمر الشفاه النيوود، وتركت شعرها منسدلا
أرسل تعليقك