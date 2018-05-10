اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالاتصالات والمشاورات التي تجريها القوى السياسية الفاعلة تحضيرًا للاستحقاقات السياسية المقبلة بعد انتهاء الانتخابات النيابية وأبرزها انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت صحف الخميس إلى مقتل 15 مقاتلا مواليًا للنظام السوري نصفهم من الإيرانيين جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف أمس منطقة الكسوة في ريف دمشق.

وتطرقت إلى استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس، أن تسعى روسيا الى الحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

وتحدثت الصحف عن كشف تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية في قضية ولاية "ولاية سيناء" التي تضم 555 إرهابيًا احيلوا الى القضاء العسكري، أن التنظيم نجح في تكوين 43 خلية عنقودية وارتكب المتهمون 63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء.

وأخبرت عن طلب النيابة التركية إنزال عقوبة السجن 252 عامًا بحق كل متهم من الجنرالات العسكريين السابقين المشتبه بقيادتهم انقلابًا فاشلا في تموز/يوليو 2016م.

ولفتت صحف لبنان إلى إفراج كوريا الشمالية عن ثلاثة سجناء أميركيين وسلمتهم لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته لبيونغ يانغ، مما يزيل عقبة رئيسية من طريق قمة لم يسبق لها مثيل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.