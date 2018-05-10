اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تداعيات القرار الأمريكي بشأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني وتأثير ذلك على النظام الإيراني خاصة في المجال الاقتصادي الذي يعاني من متاعب وصعوبات ضخمة بسبب ممارسات نظام طهران، مؤكدة أن عزل إيران سيؤدي إلى كارثة حقيقية سيواجهها النظام الإيراني في الفترة المقبلة.
وركزت صحف الخميس على العقوبات الاقتصادية التي ستواجه الشركات الأجنبية العاملة في طهران ومن بينها شركات تتبع للدول المعنية بالاتفاق النووي، مبينة أن التوجه الأمريكي سيكون نحو منحها مهلة للخروج من إيران لكي لاتتعرض هي بدورها لقرارات أمريكية.
وتناولت في اهتماماتها جملة من القضايا من بينها قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماع دورته الـ 49 التي اختتمت أمس بالقاهرة وخاصة مايتعلق باعلان خطة عربية للتصدي لقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ونتائج اجتماع المكتب التنفيذي العربي لوزراء العدل، وتطورات الأوضاع في ليبيا بعد إطلاق الجيش الليبي عملية لتحرير مدينة درنة، ونتائج الانتخابات في ماليزيا،إضافة إلى جملة من الموضوعات الأخرى
محليًا.. ركزت صحف مصر على تأكيد مجلس الوزراء على عدم تأجيل تطبيق نظام التعليم الجديد والتحركات المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات في مشاريع نوعية من بينها إنشاء مجمع لصناعة الألواح المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية بنحو 2 مليار دولار وإنشاء مشروع للدواجن بقيمة 2 مليار جنيه مصري لسد الفجوة الغذائية في مصر.
GMT 14:13 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 14:11 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس
GMT 14:08 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
GMT 14:04 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
GMT 14:02 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس
ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
أرسل تعليقك