اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، المؤتمر الصحفي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره التشيلي سيباستيان بنييرا، بالعاصمة التشيلية سانتياغو، حيث قال الرئيس عباس، إننا نسعى للمفاوضات المبنية على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين على حدود 1967.
وأولت صحف الخميس اهتمامًا، بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب اختيار مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، عاصمة للإعلام العربي لعام 2018-2019.
وأشارت إلى مطالبة مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية نبيل شعث، دول العالم والمؤسسات الدولية، بمقاطعة افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.
وتحدثت الصحف عن تأكيدات مجلس وزراء الإعلام العرب، أهمية دعم القضية الفلسطينية، ودعوة وزارات الإعلام العربية أو الجهات المعنية للتأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.
وأوردت اقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إعلان كل من جواتيمالا وباراغواي نقل سفارتيهما لدى إسرائيل إلى القدس هذا الشهر "انتهاك للقانون الدولي".
ونشرت صحف فلسطين إمهال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عمر شاكر أسبوعين للمغادرة بعد اتهامه بالترويج لمقاطعتها، فيما قالت المنظمة إنها خطوة لإسكاتها ووقف انتقاد ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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