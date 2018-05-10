اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، المؤتمر الصحفي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره التشيلي سيباستيان بنييرا، بالعاصمة التشيلية سانتياغو، حيث قال الرئيس عباس، إننا نسعى للمفاوضات المبنية على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين على حدود 1967.

وأولت صحف الخميس اهتمامًا، بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب اختيار مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، عاصمة للإعلام العربي لعام 2018-2019.

وأشارت إلى مطالبة مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية نبيل شعث، دول العالم والمؤسسات الدولية، بمقاطعة افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

وتحدثت الصحف عن تأكيدات مجلس وزراء الإعلام العرب، أهمية دعم القضية الفلسطينية، ودعوة وزارات الإعلام العربية أو الجهات المعنية للتأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأوردت اقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إعلان كل من جواتيمالا وباراغواي نقل سفارتيهما لدى إسرائيل إلى القدس هذا الشهر "انتهاك للقانون الدولي".

ونشرت صحف فلسطين إمهال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عمر شاكر أسبوعين للمغادرة بعد اتهامه بالترويج لمقاطعتها، فيما قالت المنظمة إنها خطوة لإسكاتها ووقف انتقاد ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان.