اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس

تابعت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، ردود الفعل الدولية حيال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
وأبرزت صحف الخميس تصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية محمّد المومني، حول الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الإيراني، وتأكيده على ضرورة استجابة إيران لدعوات التفاوض التي دعا إليها الرئيس الأميركي، واستدامة الحوار، والتعاون مع جميع الأطراف من أجل إخلاء المنطقة من أسلحة الدّمار الشامل، والوصول إلى تفاهمات تمنع خطر انتشار الأسلحة النوويّة، وتوقف سباق التسلح الذي يهدّد العالم بأسره
واهتمت بافتتاح الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، والمباحثات بين العاهل الاردني عبد الله الثاني، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي.
وسلطت الصحف الضوء على تحذيرات رئيس هيئة الأركان للقوات الأردني المشتركة الفريق الركن محمود فريحات، بتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب في العالم.
وواصلت متابعتها لتداعيات القصف الإسرائيلي لمواقع قرب العاصمة دمشق، أدى إلى مقتل 15 مقاتلاً مواليًا لقوات النظام نصفهم من الإيرانيين وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتابعت صحف الأردن، قرار الحكومة العراقية إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات الدولية مدة 24 ساعة، السبت المقبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
GMT 14:13 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 14:11 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس
GMT 14:08 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس
GMT 14:06 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 14:04 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
أرسل تعليقك