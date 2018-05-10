اهتمامات الصحف الاردنية الصادرة الخميس

تابعت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، ردود الفعل الدولية حيال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

وأبرزت صحف الخميس تصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية محمّد المومني، حول الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الإيراني، وتأكيده على ضرورة استجابة إيران لدعوات التفاوض التي دعا إليها الرئيس الأميركي، واستدامة الحوار، والتعاون مع جميع الأطراف من أجل إخلاء المنطقة من أسلحة الدّمار الشامل، والوصول إلى تفاهمات تمنع خطر انتشار الأسلحة النوويّة، وتوقف سباق التسلح الذي يهدّد العالم بأسره

واهتمت بافتتاح الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، والمباحثات بين العاهل الاردني عبد الله الثاني، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي.

وسلطت الصحف الضوء على تحذيرات رئيس هيئة الأركان للقوات الأردني المشتركة الفريق الركن محمود فريحات، بتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب في العالم.

وواصلت متابعتها لتداعيات القصف الإسرائيلي لمواقع قرب العاصمة دمشق، أدى إلى مقتل 15 مقاتلاً مواليًا لقوات النظام نصفهم من الإيرانيين وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتابعت صحف الأردن، قرار الحكومة العراقية إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات الدولية مدة 24 ساعة، السبت المقبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.