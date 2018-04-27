إصابة الصحافية لانا شاهين بالاختناق بقنابل الغاز خلال تغطيتها فعاليات "مسيرة العودة" شرق خانيونس غزة.
GMT 18:39 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانمجلة فرنسية تطلق دعوات بحذف آيات من القرآن الكريم
GMT 16:12 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء
GMT 14:40 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:43 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
GMT 16:36 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
أصبحت كاتي هولمز هي أحد رموز الموضة منذ زواجها وطلاقها من النجم توم كروز، وفي ليلة الأربعاء في نيويورك، ظهرت مرة أخرى في عرض أزياء لا تشوبه شائبة في احتفال "بروكس براذرز مرتين". فستان كيتي يبرز جمالها ورشاقتها وتألقت الممثلة ذات 39 عامًا في ثوب بلا أكمام بلون البرقوق، مع فتحة صدر كلاسيكية وخط عنق منخفض، بينما سقطت أطراف الفستان على الأرض وتجمّعت حول قدميها في شكل بديع، فيما كانت تقف أمام المصورين في الحدث، وقد تميّز الفستان بتفاصيل صغيرة عبارة عن زهور رقيقة على طول خط العنق وحمّالات الكتف وتحت دعامة الصدر، وانسدل الفستان في جمال ورقة تظهر براءتها، أما شعرها المفرود فقد ظهر جميلًا مثل الحرير اللامع، وانسدل بأناقة وكان مُثَبَّتًا خلف أذن واحدة من جهة والجهة الأخرى أًسدلت علي جبهتها وعينها. تتألق كريستينا هندريكس بشعرها الأحمر الناري وبدت
أرسل تعليقك