اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، مساعي باكستان إلى دعم الأمن الإقليمي بالتعاون مع باقي دول المنطقة.
واهتمت تجديد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية العزم على ملاحقة العناصر الإرهابية حتى القضاء على آخر عنصر إرهابي في البلاد.
وتطرقت صحف الاحميس إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الباكستانية التي فرضت الحظر على عرض أي برامج تلفزيونية غير لائقة مثل المسابقات خلال شهر رمضان.
وأخبرت عن الزلزالين اللذين ضربا شمال باكستان أمس بقوة 6.4 درجات و 5.5 درجات دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وسلطت الصحف الضوء على التحالفات السياسية الجديدة التي بدأت تتشكل في باكستان استعداداً لمرحلة الانتخابات العامة
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وأشارت إلى إدانة باكستان للهجمات الإرهابية التي وقعت أمس في العاصمة الأفغانية كابل.
وعرجت إلى إصدار باكستان عملة معدنية تذكارية لتكريم الطبيبة الراحلة روث بفاو ألمانية المولد التي كرست حياتها لمكافحة مرض الجذام في باكستان.
إقليميًا.. أخبرت عن مقتل جنديين هنديين بانفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة شمال شرق الهند.
وتطرقت صحف باكستان أيضًا إلى مساعي الصين لتحسين العلاقات مع الهند وإقناعها على دعم مشاريع خط الحزام الواحد التي تنفذها الصين لتعزيز التجارة الإقليمية والعالمية.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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