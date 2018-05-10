اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بإعلان الهيئة المستقلة للانتخابات رسميًا عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي فازت بها القوائم المستقلة بالمرتبة الأولى بنسبة 37ر32 بالمائة تليها حركة النهضة بنسبة 67ر28 بالمائة ونداء تونس بنسبة 85ر20 بالمائة .
ورصدت صحف الخميس المواقف المتباينة بعد القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران بينها المرحب بهذه الخطوة والآخر الداعي للاستمرار في تنفيذ التزامات الاتفاق, موردة
في السياق تصريحات لوزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس، أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.
ونقلت إعلان وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، أن رئيس الهيئة التفاوضية السورية ناصر الحريري أكد سعي الهيئة للمفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية وروسيا دون شروط مسبقة.
وأوردت في الشان اللبناني أن الاتحاد الأوروبي أثنى على سير إجراءات العملية الانتخابية في لبنان، وتأكيده مواصلة دعمه للبنان في الأولويات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات روما وبروكسيل وباريس.
وكتبت صحف تونس في تقارير أخرى متفرقة عن الاستعدادات الجارية للقاء القمة المترقبة بين الرئيس الأمريكي دنوالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون, وتأكيد ضابط عراقي أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، متواجد في منطقة على الحدود العراقية السورية، إضافة إلى عقد لقاء قمة بطوكيو جمعت رئيسي وزراء اليايان والصين ورئيس كوريا الجنوبية لمناقشة برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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