اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتحذير مجلس اللوردات البريطاني من أن المتسوقين البريطانيين يواجهون زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية إذا فشلت الحكومة في تأمين صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

وسلطت صحف الخميس الضوء على تعهد بيرلسكوني بعدم استخدام حق النقض ضد الاتفاق بين الأطراف الشعبية في إيطاليا

ولفتت إلى قيام كوريا الشمالية بالإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين، في خطوة تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة قبل اجتماع مخطط بين الرئيس الكوري الشمالي سكيم جونغ أون ونظيرة الأمريكي دونالد ترامب.

وتناقلت صحف بريطانيا قيام إسرائيل بشن هجمات داخل سوريا، قتل فيها عناصر من ميليشيات إيرانية.