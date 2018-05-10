اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتحذير مجلس اللوردات البريطاني من أن المتسوقين البريطانيين يواجهون زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية إذا فشلت الحكومة في تأمين صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
وسلطت صحف الخميس الضوء على تعهد بيرلسكوني بعدم استخدام حق النقض ضد الاتفاق بين الأطراف الشعبية في إيطاليا
ولفتت إلى قيام كوريا الشمالية بالإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين، في خطوة تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة قبل اجتماع مخطط بين الرئيس الكوري الشمالي سكيم جونغ أون ونظيرة الأمريكي دونالد ترامب.
وتناقلت صحف بريطانيا قيام إسرائيل بشن هجمات داخل سوريا، قتل فيها عناصر من ميليشيات إيرانية.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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