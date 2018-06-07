تستضيف حلقة اليوم من برنامج "صدة ردة" على راديو "إينرجي" الفنانة منى زكي، وتذاع الحلقة في التاسعة مساءً، والبرنامج من تنفيذ إيناس سلامة الشواف.

وتتحدث منى عن كيفية التحضير لأعمالها كما تتناول أبرز أدوارها وتتحدث عن الفرق بين السينما والتليفزيون والمسرح، وتكشف كيف تخطط لعملها.