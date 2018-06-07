اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتواصل الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية، لنقل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن خمس طائرات عسكرية مغربية حطت أمس بمطار "قاعدة شرق القاهرة الجوية"، محملة بالمساعدات التي سيتم نقلها برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وتحدثت الصحف عن أجواء التوتر المستمرة في قطاع غزة و الضفة الغربية بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مشيرة إلى استشهاد شاب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال شمال رام الله، وإصابة ثلاثة آخرين في غزة إثر المواجهات مع القوات الإسرائيلية.
وتابعت الأوضاع في الأردن في ظل تواصل الاحتجاجات ضد مشروع قانون حول ضريبة الدخل، ونقلت تعهد رئيس الوزراء المكلف، عمر الرزاز، باعتماد الحوار مع مختلف الأطراف والعمل معها للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.
وتطرقت الصحف إلى إعلان رئيس الحكومة الإسبانية الجديدة بيدرو سانشيز أمس رسميا عن تشكيلة حكومته الجديدة.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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