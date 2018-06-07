أهم اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

ظل المشهد السياسي والاجتماعي في تونس الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم , حيث أوردت قرار إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه وتعيين وزير العدل عازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة .
وتابعت محليا أيضا اللقاءات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية وكذلك الأمن العام لاتحاد العمال تمحورت حول الوضع السياسي المتأزم .
وأنبأت صحف الخميس في الشأن الليبي عن مقتل قيادات بارزة لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد استهداف طيران أجنبي مركبة كانت تقلهم بضواحي مدينة بني وليد غرب ليبيا .
وتطرقت في الشأن العراقي عن منع السلطات العراقية مسؤولي مفوضية الانتخابات من السفر إلى خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيق في اتهامات تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من شهر مايو الماضي .
وكتبت صحف تونس في تقارير متفرقة مطالبة فرنسا وألمانيا وبريطانيا من واشنطن استثناءها من العقوبات المرتبطة بإيران , وتظاهر مئات الأشخاص في باريس تنديداً بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو إلى فرنسا .
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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