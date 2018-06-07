أهم اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

ظل المشهد السياسي والاجتماعي في تونس الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم , حيث أوردت قرار إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه وتعيين وزير العدل عازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة .

وتابعت محليا أيضا اللقاءات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية وكذلك الأمن العام لاتحاد العمال تمحورت حول الوضع السياسي المتأزم .

وأنبأت صحف الخميس في الشأن الليبي عن مقتل قيادات بارزة لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد استهداف طيران أجنبي مركبة كانت تقلهم بضواحي مدينة بني وليد غرب ليبيا .

وتطرقت في الشأن العراقي عن منع السلطات العراقية مسؤولي مفوضية الانتخابات من السفر إلى خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيق في اتهامات تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من شهر مايو الماضي .

وكتبت صحف تونس في تقارير متفرقة مطالبة فرنسا وألمانيا وبريطانيا من واشنطن استثناءها من العقوبات المرتبطة بإيران , وتظاهر مئات الأشخاص في باريس تنديداً بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو إلى فرنسا .