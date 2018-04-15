أبرز وأهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، لقاءت رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع نظريه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على هامش القمة العربية العادية الـ 29، التي تبدأ أعمالها اليوم في مدينه الظهران بالمملكة العربية السعودية كلا على حده.

وأشارت الصحف إلى احتجاز السلطات الإسرائيلية في مطار اللد ، مجموعة من الوفود المشاركين في مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع والذي انعقد في مدينة رام الله خلال الثلاثة أيام الماضية.

وسلطت الضوء على استشهاد أربعة مقاومين فلسطينيين وأصيب آخرون، ، في انفجار عرضي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأولت الصحف اهتمامًا بوصول الوفد الأمني المصري أمس السبت إلى قطاع غزة والمكلف بملف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.

وأوردت التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني والذي يشير إلى أن 6500 أسير يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت العملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، ضد النظام السوري على عدة أهداف في ضواحي دمشق.