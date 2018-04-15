أبرز وأهم اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

توجهت أنظار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم إلى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية حيث يلتقي قادة الدول العربية اليوم، للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين، التي ستناقش القضايا والأزمات التي تؤرق المنطقة .
محليّا ً، واكبت الصحف الاستعدادات الجارية على صعيد الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد، والتي تخوضها مختلف القوى السياسية لأول مرة منذ تسع سنوات بعد الاتفاق على قانون جديد يعتمد على النسبية .
وتابعت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية مبرزة رفض مجلس الأمن الدولي، الذي التأم أمس، مشروع قرار روسي لإدانة الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع لنظام الأسد في سوريا، رداً على هجوم كيماوي نفذه النظام في بلدة دوما متسببا في مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء .
وأخبرت الصحف عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين أمس، في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة المحاصر.
وتناولت إعلان الناطق باسم الجيش المصري تامر الرفاعي في بيان أمس، عن إحباط عملية إرهابية في وسط سيناء قتل خلالها 14 مسلحاً .
كما لفتت إلى انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي يتنافس فيها آلاف المرشحين، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعداً .
وتناقلت صحف لبنان تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة السياسية والصراعات التي لحقتها في ليبيا.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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