أبرز وأهم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم وصول القادة والملوك والأمراء العرب إلى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، التي تعقد اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وتحدثت الصحف عن رفض مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة أمس مشروع القرار الروسي الذي يدعو لإدانة الضربات الغربية لسوريا، لافتة الانتباه إلى تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا خطط جديدة لشن عملية عسكرية أخرى.
ولفتت الانتباه إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد.
واهتمت صحف الأحد بتأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على استمرار مصر في بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إحباط الجيش المصري عملية إرهابية كبرى بوسط سيناء، واستشهاد 8 عناصر من القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين، مشيرة إلى مقتل 27 مسلحًا شديدي الخطورة وضبط 114 آخرين.
GMT 13:38 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد
GMT 13:34 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 13:32 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 13:29 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 13:27 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانأبرز وأهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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