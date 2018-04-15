أبرز وأهم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم وصول القادة والملوك والأمراء العرب إلى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، التي تعقد اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وتحدثت الصحف عن رفض مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة أمس مشروع القرار الروسي الذي يدعو لإدانة الضربات الغربية لسوريا، لافتة الانتباه إلى تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا خطط جديدة لشن عملية عسكرية أخرى.

ولفتت الانتباه إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في البلاد.

واهتمت صحف الأحد بتأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على استمرار مصر في بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إحباط الجيش المصري عملية إرهابية كبرى بوسط سيناء، واستشهاد 8 عناصر من القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين، مشيرة إلى مقتل 27 مسلحًا شديدي الخطورة وضبط 114 آخرين.