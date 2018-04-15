أبرز وأهم اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف السودانية الصادرة بمجريات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، مبرزة في الشأن المحلي وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، مترئساً وفد السودان المشارك في القمة العربية العادية 29 لجامعة الدول العربية على مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات التي تبدأ أعمالها اليوم.
وأشارت الصحف إلى تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسودان من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية تهرب المخدرات والسموم بولايات النيل الأزرق وشرق وشمال دارفور.
وعرجت على شن قوات الجيش الوطني اليمني بغطاء جوي من التحالف العربي هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في قانية، وتمكنت من تحرير مواقع جبلية عديدة في المنطقة الاستراتيجية على الحدود مع محافظة مأرب.
ونقلت عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس أن الضربات الأمريكية في سوريا، أصابت كل أهدافها بنجاح واستهدفت توجيه رسالة واضحة للنظام السوري ومنع استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل.
ولفتت الانتباه إلى مقتل 27 مسلحاً على يد الجيش المصرى، في إطار العملية العسكرية الشاملة لمجابهة الإرهاب بشمال ووسط سيناء.
ونشرت إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يتلقى العلاج في باريس بعد شعوره بوعكة صحية أثناء جولة خارجية له ومن المتوقع
أن يعود إلى ليبيا خلال أيام.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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