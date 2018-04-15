أبرز وأهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء العمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سوريا.

واهتمت بالتجربة الناجحة التي أجرتها باكستان الليلة الماضية على صاروخ مجنح ـ كروز ـ مطور محلياً قادراً على إصابة أهدافه على بُعد 700 كيلومتراً.

وأخبرت عن عزم القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية التوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1".

وتناقلت تصريح الرئيس الباكستاني ممنون حسين الذي أكد أن التعاون القائم بين باكستان والصين في المجال الدفاعي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى عزم قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه على مكافحة الإرهاب الداخلي وقطع اليد التي تدعم التنظيمات الإرهابية.

وعرجت إلى النجاحات التي حققتها قوات الأمن الباكستانية في تكفيك عدد من الخلايا الإرهابية في إقليم بلوشستان.

وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني لتوصيل الموانئ الباكستاني بجنوب غرب الصين لتعزيز التجارة الإقليمية.