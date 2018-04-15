أبرز وأهم اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم بالقمة العربية الـ29 التي ستعقد اليوم في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية , مبرزة مشاركة العراق بوفد رفيع برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم .

وأشارت الصحف إلى الضربة الجوية الصاروخية الأمريكية البريطانية الفرنسية على أهداف للنظام السوري .

وتناولت انطلاق ‏الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية يوم أمس السبت, والتي تستمر إلى ماقبل يوم واحد من موعد الانتخابات في 12 مايو المقبل.‏