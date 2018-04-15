أبرز وأهم اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

توجهت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، نحو مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية حيث يلتقي قادة الدول العربية اليوم، للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين، لبحث القضايا الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية.
وتابعت في جانب آخر، ردود الفعل الدولية حول الضربات الغربية الأخيرة لسوريا، مشيرة إلى رفض مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة أمس، مشروع قرار روسي يدعو لإدانة الضربات الغربية لسوريا.
وأوردت في السياق، تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الضربات التي نفذتها بلادها إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة على سوريا، رسالة واضحة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.
وكتب صحف تونس، عن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، في وقت أعلن فيه الجيش المصري محاولة متطرفين يحملون أحزمة ناسفة اقتحام معسكر للجيش في شبه جزيرة سيناء.
محليا أبرز اليوميات انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية أمس، المزمع تنظيمها في السادس من مايو القادم، وسط تنافس شديد بين مختلف القائمات الحزبية والمستقلة.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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