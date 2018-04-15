أبرز وأهم اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

توجهت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، نحو مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية حيث يلتقي قادة الدول العربية اليوم، للمشاركة في أعمال القمة العربية العادية في دورتها التاسعة والعشرين، لبحث القضايا الراهنة على الساحة الإقليمية والدولية.

وتابعت في جانب آخر، ردود الفعل الدولية حول الضربات الغربية الأخيرة لسوريا، مشيرة إلى رفض مجلس الأمن الدولي في جلسته الطارئة أمس، مشروع قرار روسي يدعو لإدانة الضربات الغربية لسوريا.

وأوردت في السياق، تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الضربات التي نفذتها بلادها إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة على سوريا، رسالة واضحة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.

وكتب صحف تونس، عن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، في وقت أعلن فيه الجيش المصري محاولة متطرفين يحملون أحزمة ناسفة اقتحام معسكر للجيش في شبه جزيرة سيناء.

محليا أبرز اليوميات انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية أمس، المزمع تنظيمها في السادس من مايو القادم، وسط تنافس شديد بين مختلف القائمات الحزبية والمستقلة.