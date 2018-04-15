أبرز وأهم اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم وصول قادة الدول العربية إلى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات القمة العربية الـ 29 التي ستعقد اليوم.

وشددت الصحف على أن القمة العربية ، تشكل منعرجا حاسما في مسار العمل العربي المشترك ، وتعد نقلة نوعية في مجال التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الأمة العربية قاطبة.

وأولت صحف اليوم اهتمامًا بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى إسبانيا مؤخراً ، والتي أسفرت عن توقيع 6 اتفاقيات عسكرية واقتصادية وتقنية وفنية بين البلدين .