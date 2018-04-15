أبرز وأهم اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم وصول قادة الدول العربية إلى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات القمة العربية الـ 29 التي ستعقد اليوم.
وشددت الصحف على أن القمة العربية ، تشكل منعرجا حاسما في مسار العمل العربي المشترك ، وتعد نقلة نوعية في مجال التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الأمة العربية قاطبة.
وأولت صحف اليوم اهتمامًا بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - إلى إسبانيا مؤخراً ، والتي أسفرت عن توقيع 6 اتفاقيات عسكرية واقتصادية وتقنية وفنية بين البلدين .
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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