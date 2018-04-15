أبرز وأهم اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بتداعيات الضربة العسكرية الغربية لمركز بحوث ومستودعات لبرنامج النظام السوري للسلاح الكيماوي.

وأبرزت الصحف تأكيدات رئيسة الوزراء البريطانية أن العمل العسكري ضد الأسد كان ضروريًا ولا بد منه وأنها اعتمدت على مستشاريها القانونيين والعسكريين.

وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي أكد على إلتزام بريطانيا وحلفائها بالتصدي لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري.

ولفتت الانتباه إلى إعلان الرئيس الأمريكي أمس بأن الضربات الجوية على الأهداف المختارة في سوريا كملت مهامها بنجاح.