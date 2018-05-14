اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكير، الذي بحث أهم مستجدات الوضع الحالي على الساحة السياسية الليبية، وما أسفر عنه اجتماع لندن الخاص بتعديل الدستور وإجراء الانتخابات، اضافة إلى مقترح حزمة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة .
وتابعت المطالبات بضرورة تفعيل دور الجيش الليبي وعودة كل منتسيبه لوحداتهم العسكرية، وبسط الأمن في مناطق الجنوب بشكل عام وسبها بشكل خاص، وتمكين المؤسسات الأمنية بمختلف تخصصاتها بالاضطلاع بمهامها الأمنية وفرض هيبتها وتفعيل دورها في حماية حقوق المواطن .
وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة عودة الهدوء فى مدينة سبها الجنوبية عقب الاشتبكات التي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى بعد وصول تعزيزات عسكرية من قبل قيادة الجيش لبسط الأمن والإستقرار فى المدينة.
وتطرقت إلى النتائج الأولية لنتائج الانتخابات العراقية التي أشارت إلى تقدم لائحة العبادي .
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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