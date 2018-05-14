اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكير، الذي بحث أهم مستجدات الوضع الحالي على الساحة السياسية الليبية، وما أسفر عنه اجتماع لندن الخاص بتعديل الدستور وإجراء الانتخابات، اضافة إلى مقترح حزمة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة .

وتابعت المطالبات بضرورة تفعيل دور الجيش الليبي وعودة كل منتسيبه لوحداتهم العسكرية، وبسط الأمن في مناطق الجنوب بشكل عام وسبها بشكل خاص، وتمكين المؤسسات الأمنية بمختلف تخصصاتها بالاضطلاع بمهامها الأمنية وفرض هيبتها وتفعيل دورها في حماية حقوق المواطن .

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة عودة الهدوء فى مدينة سبها الجنوبية عقب الاشتبكات التي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى بعد وصول تعزيزات عسكرية من قبل قيادة الجيش لبسط الأمن والإستقرار فى المدينة.

وتطرقت إلى النتائج الأولية لنتائج الانتخابات العراقية التي أشارت إلى تقدم لائحة العبادي .