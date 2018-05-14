اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مطالبة فلسطين عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس .
وأبرزت في الإطار ذاته، اقتحام مئات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، واستشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصابته من رصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي .
وسلطت الضوء على تمكن قوات المقاومة الوطنية اليمنية من تحرير ميناء استراتيجي في الساحل الغربي للبلاد، وتمكن قوات الجيش من تحرير منطقتي التلة السوداء وتلة الشيكي في جبهة الكدحة جنوب غربي تعز .
وواكبت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي السورية ، مشيرة إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 26 آخرين في تفجير بمدينة إدلب السورية .
وتحدثت في متفرقات أخرى، عن مقتل وإصابة 53 شخص إثر هجومين إرهابيين نفذهما تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سورابايا الإندونيسية، ومقتل وإصابة 5 أشخاص في حادث طعن نفذه تنظيم داعش الإرهابي في باريس .
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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