اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تشديد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم على ضرورة تحقيق التوافق حول إعداد الدستور الدائم للبلاد بين القوى السياسية كافة لتحقيق السلام ، مبرزة دعوة المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي للضغط على الحركات المتمردة .

وأخبرت عن مواصلة إجراءات خروج الدفعة الخامسة من المسلحين المهجرين قسرًا وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى مناطق شمال سوريا. وأشارت إلى تمكن قوات المقاومة اليمنية من تحرير ميناء -الحيمة- شمال الخوخه بمحافظة الحديدة وسط فرار وانهيار لمليشيات الحوثي الانقلابية من جبهات القتال .

وسلطت الضوء على تنفيذ عائلة من ستة أفراد سلسلة اعتداءات انتحارية استهدفت كنائس في إندونيسيا أمس ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في عملية تبناها تنظيم داعش الإرهابي .