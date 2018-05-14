اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تشديد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم على ضرورة تحقيق التوافق حول إعداد الدستور الدائم للبلاد بين القوى السياسية كافة لتحقيق السلام ، مبرزة دعوة المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي للضغط على الحركات المتمردة .
وأخبرت عن مواصلة إجراءات خروج الدفعة الخامسة من المسلحين المهجرين قسرًا وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى مناطق شمال سوريا. وأشارت إلى تمكن قوات المقاومة اليمنية من تحرير ميناء -الحيمة- شمال الخوخه بمحافظة الحديدة وسط فرار وانهيار لمليشيات الحوثي الانقلابية من جبهات القتال .
وسلطت الضوء على تنفيذ عائلة من ستة أفراد سلسلة اعتداءات انتحارية استهدفت كنائس في إندونيسيا أمس ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في عملية تبناها تنظيم داعش الإرهابي .
GMT 12:31 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 12:29 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 12:28 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 12:23 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
GMT 12:21 2018 الإثنين ,14 أيار / مايواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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