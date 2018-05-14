اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني بضرورة تبني منظور استراتيجي وعصري لتنمية السياحة في الأردن .

وأشارت صحف الاثنين، إلى الإدانة الأردنية للتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة سورابايا الإندونيسية، والعمل الارهابي الذي استهدف مجموعة من الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس .

واهتمت ، بطلب فلسطين عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية الأربعاء المقبل لمواجهة القرار الأمريكي بنقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس .

وتابعت الصحف، تطورات الأوضاع في الضفة الغربية بالتزامن مع تنفيذ قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس المقرر اليوم وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القدس ستكون عاصمة إسرائيل ضمن أي اتفاق مستقبلي .

وسلطت الضوء على إقدام المئات من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى في إطار احتفال يطلق عليه الإسرائيليون يوم توحيد القدس. وأبرزت إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رغبة بلاده في العمل مع شركائها الأوروبيين للتوصل إلى اتفاق جديد لمواجهة سلوك إيران المؤذي، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الحالي .

وتابعت ، إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق في عدد من المحافظات وسط دعوات ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، إلى إلغاء نتائج الانتخابات وإبقاء الحكومة الحالية لتصريف أعمال البلاد .