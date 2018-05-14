اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالاستعدادات المتخذة من قبل مفوضية الانتخابات للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق أمس الأول , مركزة على الطعون التي تقدمت بها الكتل السياسية المشاركة بخاصة مايتعلق بالمخالفات التي رافقت عملية الاقتراع في محافظتي كركوك والسليمانية .

وأبرزت قرار مفوضية ‏الانتخابات تشكيل لجنة قانونية فنية للتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ القرار المناسب بشأنها بالطريقة التي تحفظ حقوق الجميع .

وتطرقت صحف بغداد إلى الوضع المتأزم في محافظة السليمانية الذي حدث على خلفية الاقتراع , مشيرة إلى دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان بوقف فوري ‏لأعمال العنف التي تطال مقرات الأحزاب في المحافظة ومراعاة أمن واستقرار السكان المدنيين ،.