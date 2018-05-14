اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالاستعدادات المتخذة من قبل مفوضية الانتخابات للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق أمس الأول , مركزة على الطعون التي تقدمت بها الكتل السياسية المشاركة بخاصة مايتعلق بالمخالفات التي رافقت عملية الاقتراع في محافظتي كركوك والسليمانية .
وأبرزت قرار مفوضية الانتخابات تشكيل لجنة قانونية فنية للتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ القرار المناسب بشأنها بالطريقة التي تحفظ حقوق الجميع .
وتطرقت صحف بغداد إلى الوضع المتأزم في محافظة السليمانية الذي حدث على خلفية الاقتراع , مشيرة إلى دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان بوقف فوري لأعمال العنف التي تطال مقرات الأحزاب في المحافظة ومراعاة أمن واستقرار السكان المدنيين ،.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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